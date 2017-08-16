 Terim ile Hagi neden buluştu? – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Terim ile neden buluştu?

    Terim ile Hagi neden buluştu?

    Galatasaray'ın iki önemli ismi ve 'nin Bodrum'da neden buluştuğu ortaya çıktı.

    Galatasaray'ın iki efsanesi ve Gheorghe 'nin bir projede bir araya gelmeye hazırlandıkları ifade edildi.

    HAGİ-TERİM TAKIM ALIYOR
    Galatasaray'ın iki efsane ismi kısa süre önce Bodrum'da bir araya geldi. Birlikte tatil yapan Fatih Terim ile Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi.

    HAGİ'NİN ROMANYA PROJESİ
    Fatih Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan 'Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor. İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

    Hagi'nin 2009 yılında kurduğu, aynı zamanda teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, kısa sürede büyük başarılara imza atarak Romanya'da şampiyon oldu.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim ile Hagi neden buluştu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.