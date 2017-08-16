Terim ile Hagi neden buluştu?
Galatasaray'ın iki önemli ismi Fatih Terim ve Hagi'nin Bodrum'da neden buluştuğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın iki efsanesi Fatih Terim ve Gheorghe Hagi'nin bir projede bir araya gelmeye hazırlandıkları ifade edildi.
HAGİ-TERİM TAKIM ALIYOR
Galatasaray'ın iki efsane ismi kısa süre önce Bodrum'da bir araya geldi. Birlikte tatil yapan Fatih Terim ile Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi.
HAGİ'NİN ROMANYA PROJESİ
Fatih Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan 'Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor. İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.
Hagi'nin 2009 yılında kurduğu, aynı zamanda teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, kısa sürede büyük başarılara imza atarak Romanya'da şampiyon oldu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:18
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Kocaman değişim
Toplam 13
Yorum
KOCAMAN UMUT SAYIN KOCAMAN ÜZÜLMENİZİ İSTEMEYİZ. AMA NOUSTATER,İSMAİL VE ÖN LİBERO DA TEKRAR VERİMSİZ İKİLİ OYNATIRSANIZ SİZ DE BİZ DE ÜZÜLÜRÜZ.
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Kocaman değişim
Toplam 13
Yorum
zizou macta yuzu cok kotuydu..
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Kocaman değişim
Toplam 13
Yorum
umut ozan , topal, souza, h.ali, rvp,topal gibi kazmalar rotasyonda oldugu surece istediğin kadroyu yap sonuc husran olur...
Terim ile Hagi neden buluştu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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