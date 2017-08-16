Seleznyov sürprizi
Karabük’ün hocası Sözeri, Galatasaray’ın Ukraynalı oyuncuyu istediğini açıkladı.
TAKİBE ALDI
Seleznyov, İnstagram üzerinden Galatasaray'ı takibi alarak sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğini gösterdi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:51
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Nani geliyor Nani
Toplam 32
Yorum
fb adı kadar ftblculu o kadar süper değil yaşland.acil sol kanatta ucacak,defansa bir berlin duvarı,forvettede ucanı kacanı gol atan adam lazım
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Elmas'ın F.Bahçe rüyası nasıl gerçekleşti?
Toplam 5
Yorum
erdem bir an önce lisansı cıkarılmalıııı muthis oyuncu bu
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Nani geliyor Nani
Toplam 32
Yorum
Can inşallah asılsız haber değildir çünkü son maçlrda dirar sağ bek gibi kaldı valbuena gibi atak yapamadı.aklımdan geçmişti inşallah gelir.
Seleznyov sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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