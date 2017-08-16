Seleznov sürprizi

Galatasaray'ın Karabükspor'dantransfer etmek istediği açıklandı. NTV Radyo'ya konuşan kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü, "Seleznov, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini bize söyledi. 3-4 tane daha teklif varmış. Galatasaray'ın bize ulaşan bir teklifi yok ama böyle bir şey var ki oyuncu bize söylüyor" diye konuştu., "kadar durumuna bakacağız, takımda kalırsa ondan faydalanacağız. Bu transfer olursa biz de yerine hamle yaparız" ifadesini de kullandı.Seleznyov, İnstagram üzerinden Galatasaray'ı takibi alarak sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğini gösterdi.