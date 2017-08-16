 Seleznov sürprizi – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Seleznov sürprizi

    Seleznov sürprizi

    Karabük’ün hocası Sözeri, Galatasaray’ın Ukraynalı oyuncuyu istediğini açıkladı.

    Galatasaray'ın Karabükspor'dan Yevhen Seleznov'u transfer etmek istediği açıklandı. NTV Radyo'ya konuşan kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Seleznov, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini bize söyledi. 3-4 tane daha teklif varmış. Galatasaray'ın bize ulaşan bir teklifi yok ama böyle bir şey var ki oyuncu bize söylüyor" diye konuştu. Erkan Sözeri, "8 Eylül'e kadar durumuna bakacağız, takımda kalırsa ondan faydalanacağız. Bu transfer olursa biz de yerine hamle yaparız" ifadesini de kullandı.



    TAKİBE ALDI
    Seleznyov, İnstagram üzerinden Galatasaray'ı takibi alarak sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğini gösterdi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seleznov sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.