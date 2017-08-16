Lucescu, Galatasaray'ın idmanında

Isınma hareketlerinin ardından Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile idmanı noktalarken diğer oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü.







Ardından 70 metrede interval koşu yapan Sarı-kırmızılılar, iki grup halinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra 40 metrede interval koşu yapılırken son bölümdeki dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesi, bugün 23 yaşına giren Koray Günter'in doğum günü kutlandı.







LUCESCU, TUDOR İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada dün Samandıra'ya giderek Fenerbahçe Teknik Direktörü Ayut Kocaman ile görüşen Türkiye A Milli Takım Direktörü Mircea Lucescu, bugün de Galatasaray'ı zıyaret etti.

Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte antrenmanı ziyaret ederken teknik direktör Igor Tudor ile de görüştü.

Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.