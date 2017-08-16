Hesap kitap bilmiyorlar ki!
Başkan Özbek, transferlere yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Takımı yenileme kararı aldıklarını ve belli bir bütçe dahilinde hareket ettiklerini ifade eden Özbek, “Finansal Fair Play’e sadık kalarak harcama yapıyoruz. 4 sene hizmet edecek kadroyu 14 milyon euro’ya kurduk” dedi.
İlk olarak Riva projesinden elde edilen gelirin transfere harcandığı iddialarına yanıt veren Özbek, "Riva'dan para şubat ayında geldi ve yerini buldu. Söz verdiğimiz gibi banka borçları ödendi. Bir futbolcunun maliyetini alıyorlar, 1 senelik 3-4 milyon euro'ysa, kontrat süresiyle çarpılıyor. Primleri de katılıyor. Alınan oyuncuların maliyeti çarpılıp, 100 milyon euro'lardan bahsediliyor. Ya siz hesap kitap bilmiyorsunuz ya da açıklamaları dinlemiyorsunuz" dedi.
Yönetim olarak son 2 sezonda aldıkları ve sattıkları oyuncu sayısının eşit olduğunu anlatan Özbek şöyle devam etti:
34 MİLYON EURO ÖDEDİK
"Bu sene takımı yenilemek üzere hareket etme zorunluluğu nedeniyle, 30 küsur milyon euro'luk bir bütçe yaptık. Bugüne kadar Feghouli de dahil 34 milyon euro bonservis ödedik. Yine yaklaşık 20 milyon euro'luk bonservis getirisi oldu. Bu bir hesap işiyse, 34 milyon euro'luk alış, 20 milyon euro'luk satış yapmışız. Demek ki 14 milyon euro'ya, 4 sene hizmet edecek bir takımın bonservis bedeli ödenmiş."
Oyunculara ödenecek ücretlere de açıklık getiren Özbek, Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk nedeniyle geride kalan 2 sezon bu rakamın toplam 65 milyon euro'yla sınırlandırıldığını hatırlatarak, "Yeni takımın maaş rakamlarında da hesabımız aynı" dedi.
SAĞ ÇIKAMAZLAR
Taraftarları kombine bilet almaya davet eden Özbek, "Kombinelerde artış bekliyorum. Galatasaray'ı seven herkesin destek vermesi lazım. Bu da kombine alıp, stada gelerek olur. İzleyici sayısı 40-50 bine ulaştığında, buradan kimse sağ çıkamaz diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
DOYMUŞLUK VARDI
Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır yöneticilik yaptığını vurgulayan Özbek, "Takımda yorulmuşluk, doymuşluklar vardı. Kayseri maçını bu heyecanla seyrettim. Son derece de memnun oldum" dedi.
KÜSLÜK OLMAZ
Özbek, taraftarla aralarında kesinlikle küslük olmayacağını belirterek, "Kayseri maçı en keyif aldığım maçtı. Bizim en çok desteğe ihtiyacımız olan sezon bu sezon. Geçen sezon için Tudor'u suçlamak yanlış olur. Selçuk İnan bizim kaptanımız. Yeni transferler elbette olacak" diye konuştu.
ÖZBEK'TEN YILDIRIM VE ORMAN'A ÇAĞRI
Başkan Özbek, dün akşam NTV Spor'da katıldığı Yüzde 100 Futbol programında yazarımız Rıdvan Dilmen'in sorularına samimi yanıtlar verdi. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği toplantısına katılması gerektiğini belirten Özbek, "İş gruplaşmaya gidiyor. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey barış. 18 takımın başkanı olarak biz anlaşamıyorsak zaten yazıklar olsun bize" dedi.
G.SARAY'DAN İMZA ŞOV
Transfer sezonunun flaş takımı Galatasaray kadrosuna kattığı dört oyuncusu ile sözleşme şovu yaptı. Başkan Dursun Özbek'in da hazır bulunduğu imza töreninde Feghouli, Fernando, Ndiaye ve Maicon yeni formalarıyla poz verdi. Sarı-kırmızılı takıma transfer süreçlerini ve yaşadıkları duyguları anlattı.
NDİAYE: DOĞRU BİR KARAR VERDİM
Sezon başında farklı teklifler de geldi ama şu an kararımın ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyorum. Taraftarların bana verdiği destek çok güzeldi. Taraftarlar ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri müthiş destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ancak daha zorlu maçlar oynayacağız. Her geçen gün kendimi nasıl geliştirebilirim, buna odaklanacağım.
FEGHOULİ: F.BAHÇE'Yİ KABUL ETMEDİM
Öncelikle Galatasaray gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce gelmek isterdim ama biliyorsunuz transfer uzun bir süreç... Kulüplerin anlaşması gerekiyor. Şu an şükürler olsun ki Galatasaray'dayım. Daha önce Türkiye'den teklif aldım. Bunların başında Fenerbahçe vardı. Ama o zaman başka teklifler vardı. Onu değerlendirdim. Galatasaray teklif yaptığında düşünmeden kabul ettim.
MAİCON: MUSLERA GÜVEN VERİYOR
Tabii ki stoperlerin başarısı birçok şeye bağlı. Hem ofansif hem defansif olarak. Kayserispor maçında biz bunu sağladık. Beklerin kademeye girmeleri önemli, bunun gibi birçok detay stoperlerin performansını etkiliyor. Ofansif anlamda güçlü olmaları da bizi ileriye taşıyor. Bize çok güven veren bir kalecimiz var. Muslera'ya duyduğumuz güven de bizi oldukça rahatlatıyor.
FERNANDO: KENDİ TARİHİMİ YAZACAĞIM
Kayseri maçındaki taraftarlar büyüleyiciydi. Galatasaray'ın önemli bir taraftar gurubuna sahip olduğunu biliyordum. Oyuncu için önemli bir olay taraftar desteği... Bizde bunu Kayseri maçında 90 dakika boyunca hissettik. Melo kulüp için ve taraftar için bir idol oyuncu. Ama bende buraya kendi tarihimi yazmaya geldim. Bende şampiyonluklarla adımı Galatasaray tarihine yazdırmak istiyorum.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:20
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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