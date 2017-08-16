G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu
Galatasara, West Ham'da oynarken yaşadığı sakatlık sonucu arka adalesinde yırtık meydana gelen yeni transfer Fehouli'nin tedavisine başlandığını duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Eski kulübü West Ham United'da yaşadığı sakatlık sonrası sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık oluşan Sofiane Feghouli'nin kulübümüzdeki tedavisine başlanmıştır."
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu
Toplam 2
Yorum
afatsum bize ancak böyle çürükleri gelir zaten normal bişey
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Divan Kurulu'nda hararetli tartışma
Toplam 17
Yorum
sivasli yusuf konusan arkadaslardan sunu anladim.baskan öfkelensin biraksin,bizde su rivadan gelecek olan paradan tirtikliyalim,vallahi tek hedef budur
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Galatasaraylı yöneticiler gelecek yanıtı bekliyor
Toplam 9
Yorum
eko arda dediğn adam barcelonada oynuyo fatih hoca uefa kupası kldırmış bi teknik adam sen ne konuşuyon futbol cahili
G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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