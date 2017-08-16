 G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu

    G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu

    Galatasara, West Ham'da oynarken yaşadığı sakatlık sonucu arka adalesinde yırtık meydana gelen yeni transfer Fehouli'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

    "Yeni transferimiz Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu hakkındaki açıklama şu şekildedir:

    Eski kulübü West Ham United'da yaşadığı sakatlık sonrası sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık oluşan Sofiane Feghouli'nin kulübümüzdeki tedavisine başlanmıştır."

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:11
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