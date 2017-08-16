 G.Saray Divan Kurulu'nda flaş gelişme – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    G.Saray Divan Kurulu'nda flaş gelişme

    G.Saray Divan Kurulu'nda flaş gelişme

    Galatasaray Divan Kurulu'na tartışmalar nedeniyle 10 dakika ara verildi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:29
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