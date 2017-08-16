G.Saray Divan Kurulu'nda flaş gelişme
Galatasaray Divan Kurulu'na tartışmalar nedeniyle 10 dakika ara verildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:29
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Nani geliyor Nani
Toplam 34
Yorum
Rmz fb İnşallah gelir
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Özbek: "Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır"
Toplam 5
Yorum
Gs1905 GS Ünal Aysal ında kurduğu kadrodan zaten 2-3 oyuncu vardı gerisi dursunun 2 yılda yaptığı vasat transferler yani kadro 5 yıllık falan deil
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Özbek: "Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır"
Toplam 5
Yorum
rarara Adam her şeyi açık açık anlatıyor hala kafanız basmıyor arkadas. bırakın muhasebe işlerini. gidin stada maçınızı izleyin
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