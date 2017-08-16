Galatasaraylı yöneticiler gelecek yanıtı bekliyor

Dün gündeme bomba gibi düşen 'Arda Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı' haberlerinin ardından oyuncunun menajerinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Ahmet Bulut yaptığı açıklamada "Arda Turan için Galatasaray'la anlaşmadık" ifadelerini kullanırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir canlı yayında transferin gerçekleşmesi için gerekli şartların oluşmadığını belirtti.

SORUN YETERLİ KAYNAK OLMAMASI

Özbek yaptığı açıklamada "Arda gibi bir futbolcuyu hangi başkan istemez ki? Arda bir dünya yıldızı. Barcelona, Arda için 20 milyon euro, Arda 10 milyon euro isterse de buna tabii hazırlıklı değiliz." derken aslında transferin nerede düğümlendiğini de açıklamış oldu.

SORUNU SPONSOR ÇÖZECEK

Arda transferinin önündeki düğümü çözmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler ise sponsorlardan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray, Arda'ya ödenecek yıllık ücretin bir kısmını bu şekilde gelecek parayla karşılayabilirse geri kalan kısmını kendi kaynaklarından ödeyecek ve büyük transfer gerçekleşmiş olacak.