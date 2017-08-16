Galatasaraylı yöneticiler gelecek yanıtı bekliyor
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma dönmesinin önündeki tek engelin yeterli maddi kaynağın olmaması olduğu ortaya çıktı.
Dün gündeme bomba gibi düşen 'Arda Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı' haberlerinin ardından oyuncunun menajerinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Ahmet Bulut yaptığı açıklamada "Arda Turan için Galatasaray'la anlaşmadık" ifadelerini kullanırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir canlı yayında transferin gerçekleşmesi için gerekli şartların oluşmadığını belirtti.
SORUN YETERLİ KAYNAK OLMAMASI
Özbek yaptığı açıklamada "Arda gibi bir futbolcuyu hangi başkan istemez ki? Arda bir dünya yıldızı. Barcelona, Arda için 20 milyon euro, Arda 10 milyon euro isterse de buna tabii hazırlıklı değiliz." derken aslında transferin nerede düğümlendiğini de açıklamış oldu.
SORUNU SPONSOR ÇÖZECEK
Arda transferinin önündeki düğümü çözmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler ise sponsorlardan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray, Arda'ya ödenecek yıllık ücretin bir kısmını bu şekilde gelecek parayla karşılayabilirse geri kalan kısmını kendi kaynaklarından ödeyecek ve büyük transfer gerçekleşmiş olacak.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
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RvP yüzünden reddetmiş!
Toplam 19
Yorum
sezgin İnşallah rvp umduğun kadar olur aykut paşa yoksa vay haline taraftar seni seviyor ama bir yere kadar
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Elmas'ın F.Bahçe rüyası nasıl gerçekleşti?
Toplam 6
Yorum
fb bu çocugu da oynatmayıp bitirmezler insallah.aykut adam gibi çıkartıp süper ligde avrupada oynatması lazım.öle 5 10 dk değil adam gibi
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Nani geliyor Nani
Toplam 32
Yorum
fb adı kadar ftblculu o kadar süper değil yaşland.acil sol kanatta ucacak,defansa bir berlin duvarı,forvettede ucanı kacanı gol atan adam lazım
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