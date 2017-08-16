 Divan toplanıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Divan toplanıyor

    Divan toplanıyor
    Galatasaray Kulübü'nde tüm gözler bugün yapılacak olan olağanüstü divan kurulu toplantısında olacak. Kritik toplantı Gayrettepe Divan Otel de yapılacak ve saat 13.30 da başlayacak.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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