Asamoah’ta geri sayım
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in sol bek için müjdelediği isim Kwadwo Asamoah...
Başkan Özbek, NTV Spor'da Ganalı oyuncu için girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Juventus ise kararsız. Teknik direktör Allegri birden çok mevkide oynayan Asamoah'ı tutmakta kararlı. Tek şartı ise Spinazolla'nın takıma dönmesi... Genç oyuncu, Juventus'a dönerse, Ganalı Aslan olacak. Bir diğer isim ise Strinic.
CİMBOM'A GÖZ KIRPTI
Kwadwo Asamoah, Jerry Akaminko'nun ''Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun? Seni İstanbul'da karşılamalı mıyım?'' sorusuna yanıt verdi.
Asamoah, bu soruya gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futbolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarı Asamoah'ın Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu.
Asamoah ayrıca, bir Juventus taraftarının ''İyi şanslar'' dileğine de ''Teşekkürler'' diyerek yanıt verdi.
CENK ERGÜN AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 4-1 kazanılan Kayserispor maçı sonrası Asamoah transferinin bitmek üzere olduğunu belirtmiş ve ''Asamoah gelecek mi?'' sorusuna '' Öyle gözüküyor'' cevabını vermişti.
Asamoah, Galatasaray'a transfer olması halinde, bu sezon sarı-kırmızılıların 8. transferi olacak.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:17
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
Asamoah’ta geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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