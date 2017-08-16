Arda heyecan yarattı!
Menajer Bulut, henüz bir anlaşma olmadığını açıklarken Başkan Özbek’in “Bu transfer için iradelerin oluşması gerekiyor” sözleri umutlu bekleyişin sürmesini sağladı.
BARÇA İLE GÖRÜŞMEDİM
Ancak kısa bir süre içinde Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelonalı oyuncunun, Galatasaray'a kiralandığı iddialarını yalanladı. Bulut, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Benim Barcelona ile henüz bir görüşmem olmadı" açıklamasını yaptı.
VALVERDE'DEN ARDA YORUMU
Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen Arda Turan ile ilgili olarak hocası Valverde açıklamalarda bulundu. Arda'nın çok çalışması gerekli diyen Valverde, "Takımdaki durumu çalışmasına bağlı" şeklinde konuştu.
GALATASARAY'A BEKLİYORUZ
Dünkü basın toplantısında Arda Turan'ın transferi de sorulurken Başkan Dursun Özbek, milli oyuncuyu, Galatasaray'da görmek istediklerini söyledi. Özbek, "Türkiye'de futbol oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Ama bu transfer için iradelerin oluşması lazım" dedi. Başkan Özbek, NTV Spor'da ise, bir sponsor bulunması halinde Arda'nın transferinin çok daha kolay olacağını söyledi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:19
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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