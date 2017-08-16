 Arda heyecan yarattı! – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Arda heyecan yarattı!

    Arda heyecan yarattı!

    Menajer Bulut, henüz bir anlaşma olmadığını açıklarken Başkan Özbek’in “Bu transfer için iradelerin oluşması gerekiyor” sözleri umutlu bekleyişin sürmesini sağladı.

    Dün , Galatasaray'a geldi ve gitti. Sabah haber siteleri, sarı-kırmızılı ekibin, Barcelona ile anlaşarak Arda Turan'ın 1 yıllığına 'a kiralandığını duyurdu. Yıldız oyuncunun, 5 milyon Euro ücret alacağı belirtilirken bunun 3 milyon euro'sunu 'ın geri kalanı ise kulübün sponsorlarından Nef'in karşılaşacağı ileri sürüldü. Bu gelişme taraftarları daha da coşturdu.

    BARÇA İLE GÖRÜŞMEDİM
    Ancak kısa bir süre içinde 'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelonalı oyuncunun, Galatasaray'a kiralandığı iddialarını yalanladı. Bulut, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Benim Barcelona ile henüz bir görüşmem olmadı" açıklamasını yaptı.

    VALVERDE'DEN ARDA YORUMU
    Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen Arda Turan ile ilgili olarak hocası Valverde açıklamalarda bulundu. Arda'nın çok çalışması gerekli diyen Valverde, "Takımdaki durumu çalışmasına bağlı" şeklinde konuştu.

    GALATASARAY'A BEKLİYORUZ
    Dünkü basın toplantısında Arda Turan'ın transferi de sorulurken Başkan Dursun Özbek, milli oyuncuyu, Galatasaray'da görmek istediklerini söyledi. Özbek, "Türkiye'de futbol oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Ama bu transfer için iradelerin oluşması lazım" dedi. Başkan Özbek, NTV Spor'da ise, bir sponsor bulunması halinde Arda'nın transferinin çok daha kolay olacağını söyledi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda heyecan yarattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.