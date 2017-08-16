103 saniyede iki gol
-Gomis, ligde oynadığı ilk lig maçında 3 gole katkıda bulundu (2 gol, 1 asist).
-Maicon, Kayserispor maçının en fazla uzaklaştırma yapan ismi oldu.
-Fernando oyunda kaldığı sürede sahanın en fazla isabetli pas atan ismi oldu (75 - % 95). İstasyon.
-Ndiaye oyunda kaldığı 73 dakika içinde yüzde 85 isabetli pas (36) verdi. 2 isabetli uzun top attı. 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Sadece 2 top kaybı yaptı.
-Belhanda ve Gomis 103 saniyede iki gol attı.
Sonuç: Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 yenerken maçı 14 şut ve 8 isabet ile tamamladı. Haftanın en çok gol atan, aynı zamanda en çok isabetli şut çeken takımı oldu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:25
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
103 saniyede iki gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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