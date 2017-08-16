 103 saniyede iki gol – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    103 saniyede iki gol

    103 saniyede iki gol
    -Mariano, Belhanda'nın attığı golün hazırlayıcısıydı. Savunmada ve hücumda başarılıydı.
    -Gomis, ligde oynadığı ilk lig maçında 3 gole katkıda bulundu (2 gol, 1 asist).
    -Maicon, maçının en fazla uzaklaştırma yapan ismi oldu.
    -Fernando oyunda kaldığı sürede sahanın en fazla isabetli pas atan ismi oldu (75 - % 95). İstasyon.
    -Ndiaye oyunda kaldığı 73 dakika içinde yüzde 85 isabetli pas (36) verdi. 2 isabetli uzun top attı. 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Sadece 2 top kaybı yaptı.
    -Belhanda ve Gomis 103 saniyede iki gol attı.

    Sonuç: , Kayserispor'u 4-1 yenerken maçı 14 şut ve 8 isabet ile tamamladı. Haftanın en çok gol atan, aynı zamanda en çok isabetli şut çeken takımı oldu.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    103 saniyede iki gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.