Ve Arda Turan açıklaması geldi...

Ndiaye, Feghouli, Maicon ve Fernando için düzenlenen toplu imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Arda Turan konusunda merak edilen "Transfer bitti mi?" sorusunu yanıtladı.

Özbek, Arda Turan iddiaları hakkında "Galatasaray Kulübü olarak uzun süredir hizmet etmiş futbol takımında bazı bölgelerin yenilenmesi ve takıma yeni heyecan getirecek eksikler tespit edilmiştir. Bu eksikler için harekete geçtik. Hala eksikliklerini hissetiğimiz noktalar var ve bu çalışmaları yapıyoruz. Bu bir bütçe işidir, bütçeye bağlı olarak bu transferler yapılıyor. Ne kadar bonservis kazanırız, hesabı içerisindeyiz ve ona göre yeni oyuncularla ilgili tespit yapacağız. Arda Turan, Galatasaray'ın yetiştirdiği ve Türkiye'nin iftar ettiği bir oyuncumuz. Arda, Türkiye'de oynamak isterse, geleceği yer Galatasaray. Yönetim ve camia, bu buluşmadan mutlu olacaktır. Ancak transfer kolay bir olay değil. İradelerin oluşması lazım. İyi bir takım olabilmek için çalışıyoruz. Transfer bitmeden bilgi vermek yanlış olur. Bu yönde çalışmalar, hazırlıklar sürüyor" şeklinde konuştu.



