''Türkiye'ye ne zaman geliyorsun?''

Asamoah, Akaminko'nun ''Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun? Seni İstanbul'da karşılamalı mıyım?'' sorusuna yanıt verdi.

Asamoah, bu soruya gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futbolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarı Asamoah'ın Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu.



Asamoah ayrıca, bir Juventus taraftarının ''İyi şanslar'' dileğine de ''Teşekkürler'' diyerek yanıt verdi.





CENK ERGÜN AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 3-1 kazanılan Kayserispor maçı sonrası Asamoah transferinin bitmek üzere olduğunu belirtmiş ve ''Asamoah gelecek mi?'' sorusuna '' Öyle gözüküyor'' cevabını vermişti. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Asamoah, Galatasaray'a transfer olması halinde, bu sezon sarı-kırmızılıların 8. transferi olacak.