''Türkiye'ye ne zaman geliyorsun?''
Galatasaray'a transferi konuşulan Ganalı Kwadwo Asamoah, Twitter'da Eskişehirsporlu Jerry Akaminko'ya yanıt verdi.
Asamoah, Akaminko'nun ''Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun? Seni İstanbul'da karşılamalı mıyım?'' sorusuna yanıt verdi.
Asamoah, bu soruya gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futbolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarı Asamoah'ın Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu.
Asamoah ayrıca, bir Juventus taraftarının ''İyi şanslar'' dileğine de ''Teşekkürler'' diyerek yanıt verdi.
CENK ERGÜN AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 3-1 kazanılan Kayserispor maçı sonrası Asamoah transferinin bitmek üzere olduğunu belirtmiş ve ''Asamoah gelecek mi?'' sorusuna '' Öyle gözüküyor'' cevabını vermişti. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Asamoah, Galatasaray'a transfer olması halinde, bu sezon sarı-kırmızılıların 8. transferi olacak.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:46
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Volkan’a müjde
Toplam 13
Yorum
MECBURMUYUZ. VOLKAN DEMİREL 4 YILDIR SEYİRCİSİNE TRAVMA OLUŞTURUYOR..BUNU GÖRMÜYORLAR...EMEKLİ OLSUN ARTIK..
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Gomez'de son perde
Toplam 22
Yorum
Zizou Futbolda hucum savunmadan baslar hatta kale diyelim yanlis olmasin.
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Soldado antrenmanda
Toplam 5
Yorum
UYUŞUK DİRAR. DİRAR NANİ GİBİ ÇOK VASAT..SAĞ DA KOŞAN BİR KANAT LAZIM.
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