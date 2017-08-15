 Tudor, Mor’a soğuk bakıyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Tudor, Mor’a soğuk bakıyor

    Tudor, Mor’a soğuk bakıyor

    Galatasaray'ın Arda Turan ile birlikte sürpriz transfer listesinde yer alan , 'un kriterlerine uymadı.

    Yönetimle yaptığı toplantıda, 'un yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Hırvat teknik adam, "Bizim çalışkanlığı ve disiplini ile takım bütünlüğünü bozmayacak oyunculara ihtiyacımız var" diyerek genç futbolcunun transferini veto ettiği ortaya çıktı. Emre'nin, Borussia Dortmund'da sık sık antrenörleri ile tartıştığı bilgisini alan Hırvat teknik adam, genç futbolcunun transferine şerh koydu.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:05
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