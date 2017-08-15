Arda Turan'ın Galatasray'a 1 yıllığına kiralandığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, oyuncunun menajerinden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Barcelona'lı yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada "Arda Turan için Galatasaray'la anlaşmadık" derken, konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.







KULÜP ARDA TURAN'A BÜYÜK YATIRIM YAPTI

İspanya Süper Kupa mücadelesinin ilk maçında Nou Camp'ta Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Barcelona'da, teknik direktör Ernesto Valverde yarın oynanacak ikinci maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Valverde, Türk oyuncuya mevcut kadroda şu anlık yer olmadığını söyledi.

Süper Kupa'da ilk maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan'ın formunu geri kazanıp kazanmayacağından emin olamadığını söyleyen Valverde, "Kulüp onun için büyük yatırım yaptı ancak benim takımımda her şey oyuncuların performanslarına bağlı. Şu anda tercih hakkımızı Arda'dan yana değil, diğer oyunculardan yana kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.