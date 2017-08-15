''Tercih hakkımızı Arda'dan yana...''
Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi yılan hikayesine döndü. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde Arda Turan hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ın Galatasray'a 1 yıllığına kiralandığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, oyuncunun menajerinden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Barcelona'lı yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada "Arda Turan için Galatasaray'la anlaşmadık" derken, konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.
KULÜP ARDA TURAN'A BÜYÜK YATIRIM YAPTI
İspanya Süper Kupa mücadelesinin ilk maçında Nou Camp'ta Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Barcelona'da, teknik direktör Ernesto Valverde yarın oynanacak ikinci maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Valverde, Türk oyuncuya mevcut kadroda şu anlık yer olmadığını söyledi.
Süper Kupa'da ilk maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan'ın formunu geri kazanıp kazanmayacağından emin olamadığını söyleyen Valverde, "Kulüp onun için büyük yatırım yaptı ancak benim takımımda her şey oyuncuların performanslarına bağlı. Şu anda tercih hakkımızı Arda'dan yana değil, diğer oyunculardan yana kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:06
-
Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 16
Yorum
gsli ama birileri mutlu degil bu tur kararlar hep gsyi vuruyor, daha once sinir dediler bi dunya para verip turk oyuncular aldik kaldirdilar
-
İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 14
Yorum
tff konuştuk anlaştık mevzuu bu mu..
-
Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 18
Yorum
HAKAN BU LİSELİLERİ KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMAK GEREK.BÜLENT TULUN UZAKLAŞTIRILSIN.ALBAYRAK VE DÜRÜSTÜN YAPTIKLARINI DUYDUNUZ HRHLD.İÇİMİZDEN VURULDUK.
''Tercih hakkımızı Arda'dan yana...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.