''Taraftar müthişti''

Yeni transfer Fernando, “Mükemmel bir taraftar topluluğu olduğunu biliyordum. İçine girince daha iyi anlıyorsunuz” dedi.

Galatasaray'ın Kayserispor zaferinde baş rolü oynayan isimlerden biri olan Fernando Reges, stattaki ambiyansa hayran kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero, "Buraya gelmeden önce de ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğu olduğunu biliyordum. Ama içine girince daha iyi anlıyorsunuz. Onlara teşekkür ediyorum. Çok iyi bir atmosfer oluşturdular" diye konuştu. Sambacı, orta sahadaki rekabetle ilgili olarak, "Güzel bir rekabet var benim pozisyonumda. Bu takımın iyiliğine olur diye düşünüyorum" yanıtını verdi. En çok hangi golü beğendiği yönündeki soruya ise, "Yeter ki biz atalım. Bütün golleri beğendim" yanıtını verdi.



STATTA ÖZEL MİSAFİRLER

G.Saray'ın tribünde iki özel konuğu vardı. Kayseri'de yaşayan serebral palsi hastası Göktu Bozdemir ve geçen sezon F.Bahçe derbisinde 90+1'de yenen gol sonrası ağlamasıyla sosyal medyada gündem olan 7 yaşındaki Mecit Doruk Karbuz, maçı tribünden izledi.