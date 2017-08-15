''Taraftar müthişti''
Yeni transfer Fernando, “Mükemmel bir taraftar topluluğu olduğunu biliyordum. İçine girince daha iyi anlıyorsunuz” dedi.
STATTA ÖZEL MİSAFİRLER
G.Saray'ın tribünde iki özel konuğu vardı. Kayseri'de yaşayan serebral palsi hastası Göktu Bozdemir ve geçen sezon F.Bahçe derbisinde 90+1'de yenen gol sonrası ağlamasıyla sosyal medyada gündem olan 7 yaşındaki Mecit Doruk Karbuz, maçı tribünden izledi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:45
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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