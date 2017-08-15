 Taklacı Belhanda, Aslan Gomis – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Taklacı , Aslan

    Taklacı Belhanda, Aslan Gomis

    Fransız 2 gol attı, 1 asistle oynadı Faslı 1 gol attı, 1 de asist yaptı Belhanda taklası, Gomis ise Aslan yürüyüşü ile tribünleri coşturdu!..

    Galatasaray yeni sezona fırtına gibi başlarken, sarı-kırmızılıların iki starı ve ise gecenin parlayan yıldızları oldular. G.Saray'ın yeni transferleri dün akşam attıkları goller ve yaptıkları asistlerde Türk Telekom tribünlerini adeta coşturdular. Faslı 10 numara Belhanda, takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atarken, asist yapan isim Gomis'ti... Ardından Fransız forvetin aradaki farkı ikiye çıkaran golü geldi, bu gol de de asisti yapan oyuncu Belhanda idi... Belhanda ve Gomis ikilisinin ilk yarıda attıkları 2 gol ve yaptıkları 2 asist, sadece "2 dakika" (103 saniye) içerisinde gerçekleşti.

    Gecenin tutulamayan yıldızı Gomis, 87'inci dakikasında bu kez Linnes'in pasında topu bir kez daha filelere göndererek, ilk maçında duble yapmayı başardı. Belhanda maç sonunda yaptığı açıklamada, "'Benim golümden ziyade taraftarlarımızı mutlu ettik, güzel bir galibiyetti; en önemlisi buydu. Taraftarımızın ilk günden beri desteği beni çok mutlu etti. Bugün de buradalardı. G.Saray taraftarının ne kadar büyük olduğunu geldiğim gün anladım. Bugün iyi bir Belhanda vardı ama bu yetmez. Daha fazla performans ortaya koyması lazım" diye konuştu.

    MERCI BEAUCOUP!
    İki gol, bir asistle yıldızlaşan Gomis, Kayseri maçının devre arasında soyunma odasında Cenk Ergün'ün kulağına eğilip "Merci Beaucoup!" (Teşekkür ederim) dedi ve ekledi; Marsilya güzeldi ama burası bambaşka bir yer!
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:39
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