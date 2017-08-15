Fransız Gomis 2 gol attı, 1 asistle oynadı Faslı Belhanda 1 gol attı, 1 de asist yaptı Belhanda taklası, Gomis ise Aslan yürüyüşü ile tribünleri coşturdu!..
Gecenin tutulamayan yıldızı Gomis, 87'inci dakikasında bu kez Linnes'in pasında topu bir kez daha filelere göndererek, ilk maçında duble yapmayı başardı. Belhanda maç sonunda yaptığı açıklamada, "'Benim golümden ziyade taraftarlarımızı mutlu ettik, güzel bir galibiyetti; en önemlisi buydu. Taraftarımızın ilk günden beri desteği beni çok mutlu etti. Bugün de buradalardı. G.Saray taraftarının ne kadar büyük olduğunu geldiğim gün anladım. Bugün iyi bir Belhanda vardı ama bu yetmez. Daha fazla performans ortaya koyması lazım" diye konuştu.
MERCI BEAUCOUP!
İki gol, bir asistle yıldızlaşan Gomis, Kayseri maçının devre arasında soyunma odasında Cenk Ergün'ün kulağına eğilip "Merci Beaucoup!" (Teşekkür ederim) dedi ve ekledi; Marsilya güzeldi ama burası bambaşka bir yer!
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:39
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Taklacı Belhanda, Aslan Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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