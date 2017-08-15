''Takım ruhu geri geldi''

Tudor Kayseri zaferini böyle yorumladı: “İyi başlamak önemli. Gerçekten sahada iyi bir ruh ortaya koyan bir takım vardı. Sadece yetenekli değil, karakterli isimleri kadromuza kattık”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor zaferinde takım ruhu vurgusu yaptı. Hırvat teknik adam, "İyi başladık. Takım oyunu çok önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi başlamak çok önemliydi. Bugün iyi bir başlangıç yaptık. Gerçekten sahada iyi bir ruh ortaya koyan bir takım vardı. Sadece yetenekli değil, aynı zamanda karakterli isimleri kadromuza kattık" dedi.



TRANSFER BİTMEDİ

Transferi gündemde olan Arda Turan ve Asamoah ile ilgili soruya Tudor, "Üzerime düşen görev futbola odaklanmak. Transferle ilgili sorular sportif direktör Cenk Ergün ve Başkan Dursun Özbek'i ilgilendiriyor. Transfer dönemi daha açık. Her şey olabilir. Ama başkanımız ilgileniyor" yanıtını verdi.



Sinan Gümüş'ün protesto edilmesi konusunda genç çalıştırıcı, "Taraftarların oyuncuları ıslıklamaları hoşuma gitmiyor. Sinan genç ve yetenekli oyuncu, takımda bulunması iyi. Protestolar yersiz" diye tepki gösterdi. Gomis'in sezona 2 golle başlaması yönündeki soruya Tudor, "Golcülerin gol atması, psikolojileri için önemlidir. Eren'e de Gomis'e de sezon içinde ihtiyacımız var" diye cevapladı.