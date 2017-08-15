''Takım ruhu geri geldi''
Tudor Kayseri zaferini böyle yorumladı: “İyi başlamak önemli. Gerçekten sahada iyi bir ruh ortaya koyan bir takım vardı. Sadece yetenekli değil, karakterli isimleri kadromuza kattık”
TRANSFER BİTMEDİ
Transferi gündemde olan Arda Turan ve Asamoah ile ilgili soruya Tudor, "Üzerime düşen görev futbola odaklanmak. Transferle ilgili sorular sportif direktör Cenk Ergün ve Başkan Dursun Özbek'i ilgilendiriyor. Transfer dönemi daha açık. Her şey olabilir. Ama başkanımız ilgileniyor" yanıtını verdi.
Sinan Gümüş'ün protesto edilmesi konusunda genç çalıştırıcı, "Taraftarların oyuncuları ıslıklamaları hoşuma gitmiyor. Sinan genç ve yetenekli oyuncu, takımda bulunması iyi. Protestolar yersiz" diye tepki gösterdi. Gomis'in sezona 2 golle başlaması yönündeki soruya Tudor, "Golcülerin gol atması, psikolojileri için önemlidir. Eren'e de Gomis'e de sezon içinde ihtiyacımız var" diye cevapladı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:40
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Takım ruhu geri geldi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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