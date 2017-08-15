Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
Uzun transfer görüşmeleri sonucundan İstanbul'a gelen Sofiane Feghouli'nin sözleşmesinde yer alan madde Galatasaray'ın elini kolunu bağladı.
Cezayirli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, sözleşmede yer alan özel madde nedeniyle transferde hüsran yaşayabilir. Feghouli'nin sözleşmesinde iki yıl sonrası için serbest kalma maddesi bulunuyor.
Mukavelemede yer alan maddeye göre, futbolcu West Ham'a ödenen 4 milyon 250 bin euroyu getirmesi durumunda istediği kulübe gidebilecek.
Galatasaray'a minimum 100 milyon liraya mal olan Sofiane Feghouli transferi sözleşmesinde yer alan özel madde ile futbolcuya iki yıl sonra serbest kalma şansı tanıdı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 08:43
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Medel ilk 11’e Atiba sağ beke
Toplam 1
Yorum
karakartal gerek yok ki. koy adrianoyu sağ beke solada caneri koy. ozi atiba oynasın sonlara doğru koy medeli atibayı dinlendir hocam. riske gerek yok.
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
posedion avrupa fatihine galatasaraya östersunds lazım kayseriye böyle oynuyorlar birde gerçek rakipler karşısında görelim bakalım, göreceğiz
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA KAYSERI GECEN SENE KUME DUSUYODU DIREKTEN DONDU, BAKALIM KAC HAFTA GS GIDEBILECEK.? DAHA DUN AVRUPADA KOY TAKIMINA ELENDI.
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