Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

Cezayirli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, sözleşmede yer alan özel madde nedeniyle transferde hüsran yaşayabilir. Feghouli'nin sözleşmesinde iki yıl sonrası için serbest kalma maddesi bulunuyor.



Mukavelemede yer alan maddeye göre, futbolcu West Ham'a ödenen 4 milyon 250 bin euroyu getirmesi durumunda istediği kulübe gidebilecek.



Galatasaray'a minimum 100 milyon liraya mal olan Sofiane Feghouli transferi sözleşmesinde yer alan özel madde ile futbolcuya iki yıl sonra serbest kalma şansı tanıdı.