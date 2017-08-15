 Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

    Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

    Uzun transfer görüşmeleri sonucundan İstanbul'a gelen 'nin sözleşmesinde yer alan madde Galatasaray'ın elini kolunu bağladı.

    Cezayirli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, sözleşmede yer alan özel madde nedeniyle transferde hüsran yaşayabilir. 'nin sözleşmesinde iki yıl sonrası için serbest kalma maddesi bulunuyor.

    Mukavelemede yer alan maddeye göre, futbolcu West Ham'a ödenen 4 milyon 250 bin euroyu getirmesi durumunda istediği kulübe gidebilecek.

    Galatasaray'a minimum 100 milyon liraya mal olan transferi sözleşmesinde yer alan özel madde ile futbolcuya iki yıl sonra serbest kalma şansı tanıdı.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:43
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