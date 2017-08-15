 Selçuk İnan kesik yedi – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    kesik yedi

    Selçuk İnan kesik yedi

    Galatasaray'da şoku yaşanıyor.

    Cimbom'un birinci kaptanı, yeni transferler sonrası Kayseri maçında yedek soyundu. 2012-13 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Selçuk, geçtiğimiz sezon ligde sadece 1 kez yedek soyunmuştu. Performansı nedeniyle son dönemde eleştirilerin odağında bulunan Selçuk, ligin ilk maçıyla birlikte yedek kulübesine çekildi. Yedek bırakılan , maç öncesinde takımla birlikte ısınmaya da çıkmadı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:41
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