 Şehitler için saygı duruşu – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Şehitler için saygı duruşu

    Şehitler için saygı duruşu
    Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Galatasaray-Kayserispor maçında da unutulmadı. Maça iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkarken, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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