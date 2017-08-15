 Protestoyla başladı şova döndü – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Protestoyla başladı şova döndü

    Protestoyla başladı şova döndü
    'da Kayserispor maçı öncesinde takım kadroları anons edilirken, oyuncuları alkışlarla destekleyen sarı-kırmızılı futbolseverler, Teknik Direktör olarak Igor Tudor'un adının okunmasının ardından ise ıslıklarla Hırvat teknik adamı protesto etti. Ancak karşılaşma başladıktan sonra fırtına gibi bir giriş yapan Aslan'da, bu hava tersine öndü. Stattaki 32 bin taraftar, Galatasaray'ın coşkulu futbolu ve art arda gelen goller sonrası tribün şov yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika hiç susmadan takımlarına destek verdi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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