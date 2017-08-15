 Nazifoğlu: 5 yıla kalmaz – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Nazifoğlu: 5 yıla kalmaz

    Nazifoğlu: 5 yıla kalmaz
    G.saray'ın eski yöneticisi , transfer çalışmaları ve kulübün ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Riva'dan gelen parayla bir banka kredisi kapatıldı. Baktım yeni kredi çekilmiş. Burada Ali Cengiz oyunu var" diyen Nazifoğlu, şöyle devam etti: "Maaşlarla birlikte 101 milyon euro zarar var. Başkana göre G.Saray 150 milyon dolar kazanıyor. Öyle kazanç yok. G.Saray anca şampiyon olursa toparlar. Böyle devam ederse 5 sene sonra G.Saray diye bir şey olmayacak." Fatih Terim'i başkan ve yönetimin istemediğini de belirten Nazifoğlu, "Terim, G.Saray'a başkan olmak istiyor, neden olmasın?" dedi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:49
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