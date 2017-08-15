 Nando kaptan çıktı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Nando kaptan çıktı

    Nando kaptan çıktı

    Fernando 7 yıl sonra bir ilki yaşadı.

    Selçuk yedek başlaması nedeniyle , sarı-kırmızılı kulüp kariyerinde ilk kez bir lig maçına kaptan olarak çıktı. Muslera, Hakan Balta ile Sneijder'ın takımdan ayrılması ile 2. kaptanlığa getirilirken ilk lig maçında bandı koluna geçirdi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nando kaptan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.