Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Gomis'li Belhanda'lı Fernando’lu Maicon’lu, Mariano’lu Ndiaye’li yeni Galatasaray Kayserispor’u muhteşem bir futbolla 4-1 yenerek averajla ilk haftadan lider oldu.
Tolga, Belhanda ve Gomis'in (2) golleriyle resital sunan sarı-kırmızılı ekip, taraftarını coşturmakla kalmadı haftanın en çok gol atan ve en çok isabetli şut çeken takımı oldu. Ligin ilk haftasını lider geçti. Sezona UEFA Avrupa Ligi'nden elenme şokuyla giren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi başladı. Türk Telekom Stadı'nda baştan aşağıya yenilenmiş kadrosuyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor'u gol yağmuruna tuttu: 4-1. Tribünleri dolduran taraftarları sevince boğan golleri 16. dakikada Tolga Ciğerci, 35'te Younes Belhanda ile 37 ve 87. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti.
Kayserispor'un tek golü ise 29. dakikada Levent Gülen'den geldi. Galatasaray'ın etkili futbolu istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. Kayserispor karşısında 4-1 kazanırken maçı 14 şut ve 8 isabet ile tamamladı. Haftanın en çok gol atan, aynı zamanda en çok isabetli şut çeken takımı oldu.
İlk haftada Galatasaray 8 isabetli şut ile kaleyi bulma rekorunu kırarken Alanyaspor 7, Trabzonspor 6 isabetli şut çekti. Beşiktaş 4 kez, Fenerbahçe ise 3 kez kaleyi buldu. Taraftarı önünde şov yapan Cimbom, uzun bir aradan sonra liderliği de kapmış oldu.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:11
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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