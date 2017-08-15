 Hasreti sona erdi – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Hasreti sona erdi

    Hasreti sona erdi
    Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk golü, ilk 11'in sürpriz ismi Tolga Ciğerci'den geldi. 29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı Tolga altıpas içinde tek vuruşla topu ağlara bıraktı. Cimbom bu golle 1-0 öne geçerken 25 yaşındaki futbolcu, sarı- kırmızılı forma altında 28. maçında golle tanıştı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:33
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