 Gümüş'e tepki! – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Gümüş'e tepki!

    Gümüş'e tepki!
    Galatasaray'ın golleriyle kendinden geçen taraftarlar, mücadelenin 73. dakikasında oyuna giren Sinan Gümüş'ü protesto etti. 73. dakikada oyundan çıkan Ndiaye'yi alkışlayan sarı-kırmızılılar, yerine giren 'e ise ıslıklı tepkide bulundu. Ayağına her top değdiğinde de takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş'e protestolarını sürdürdü.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:49
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