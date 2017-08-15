 G.Saray almadı Getafe’ye gitti – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    G.Saray almadı ’ye gitti

    G.Saray almadı Getafe’ye gitti
    , G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği ancak anlaşamadığı 'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin transferini babasının tavrı nedeniyle gerçekleştiremezken, Olivera'nın Getafe ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:04
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