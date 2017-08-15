Gözler İspanya’da
Barcelona ile masaya oturacak olan menajer Ahmet Bulut’tan gelecek haber bekleniyor. Buna göre yol haritası belirlenecek.
Bulut'tan gelen haberler iyi olursa Sportif Direktör Cenk Ergün de İspanya'nın yolunu tutacak. Çin'de transfer döneminin kapanması ile birlikte Arda Turan'ı, Avrupa'da bir kulübe vermek zorunda olan Barcelona'ya kiralama teklifi yapılacak.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:42
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
-
Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Gözler İspanya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.