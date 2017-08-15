 Gözler İspanya’da – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Gözler İspanya’da

    Gözler İspanya’da

    Barcelona ile masaya oturacak olan menajer Ahmet Bulut’tan gelecek haber bekleniyor. Buna göre yol haritası belirlenecek.

    Galatasaray'a getirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetimin kulağı menajer Ahmet Bulut'ta... Ünlü menajer Bulut, Barcelona Kulübü ile masaya oturmak için İspanya'ya giderken Galatasaray yönetimi de oradan gelecek haberi beklemeye geçti.

    Bulut'tan gelen haberler iyi olursa Sportif Direktör Cenk Ergün de İspanya'nın yolunu tutacak. Çin'de transfer döneminin kapanması ile birlikte Arda Turan'ı, Avrupa'da bir kulübe vermek zorunda olan Barcelona'ya kiralama teklifi yapılacak.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:42
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