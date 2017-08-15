 "Galatasaray, Skrtel ile anlaşmıştı" – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    "Galatasaray, ile anlaşmıştı"

    "Galatasaray, Skrtel ile anlaşmıştı"

    , Galatasaray'ın ve ile anlaştığını ancak transferin engellendiğini açıkladı.

    Galatasaray'ın eski yönetcisi , Beyaz TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, şu an F.Bahçe forması giyen ile Celtic'te top koşturan Moussa transferlerinin gerçekleştiğini ancak Mehmet Özbek'in engel olduğunu söyledi.

    ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
    G.Saray eski yöneticisi Alp Yalman'ın Martin ve Moussa Dembele ile İngiltere'de anlaştığını belirten Nazifoğlu; " Alp Yalman göreve çok heesli başlamıştı. Transfer çalışmalarına başladı. İngiltere'ye gitt ve Skrtel'i alır gibi oldu. Dembele için çalıştı. ikisiyle anlaştı." dedi.

    MEHMET ÖZBEK İSTEMEDİ
    Mehmet Özbek'in istemediğini ifade eden Nazifoğlu; "Dembele ie 4 milyon euro imza parası ve yıllık 1.4 milyon euro maaş üzerinden anlaşıldı. Maalesef Mehmet Özbek istemedi. Bu olaylardan sonra hevesi kalmadı." açıklamasında bulundu.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:25
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