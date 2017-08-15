"Galatasaray, Skrtel ile anlaşmıştı"

Galatasaray'ın eski yönetcisi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, şu an F.Bahçe forması giyen Martin Skrtel ile Celtic'te top koşturan Moussa Dembele transferlerinin gerçekleştiğini ancak Mehmet Özbek'in engel olduğunu söyledi.



ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

G.Saray eski yöneticisi Alp Yalman'ın Martin Skrtel ve Moussa Dembele ile İngiltere'de anlaştığını belirten Nazifoğlu; " Alp Yalman göreve çok heesli başlamıştı. Transfer çalışmalarına başladı. İngiltere'ye gitt ve Skrtel'i alır gibi oldu. Dembele için çalıştı. ikisiyle anlaştı." dedi.



MEHMET ÖZBEK İSTEMEDİ

Mehmet Özbek'in istemediğini ifade eden Nazifoğlu; "Dembele ie 4 milyon euro imza parası ve yıllık 1.4 milyon euro maaş üzerinden anlaşıldı. Maalesef Mehmet Özbek istemedi. Bu olaylardan sonra hevesi kalmadı." açıklamasında bulundu.