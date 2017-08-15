"Galatasaray, Skrtel ile anlaşmıştı"
Levent Nazifoğlu, Galatasaray'ın Skrtel ve Dembele ile anlaştığını ancak transferin engellendiğini açıkladı.
Galatasaray'ın eski yönetcisi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, şu an F.Bahçe forması giyen Martin Skrtel ile Celtic'te top koşturan Moussa Dembele transferlerinin gerçekleştiğini ancak Mehmet Özbek'in engel olduğunu söyledi.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
G.Saray eski yöneticisi Alp Yalman'ın Martin Skrtel ve Moussa Dembele ile İngiltere'de anlaştığını belirten Nazifoğlu; " Alp Yalman göreve çok heesli başlamıştı. Transfer çalışmalarına başladı. İngiltere'ye gitt ve Skrtel'i alır gibi oldu. Dembele için çalıştı. ikisiyle anlaştı." dedi.
MEHMET ÖZBEK İSTEMEDİ
Mehmet Özbek'in istemediğini ifade eden Nazifoğlu; "Dembele ie 4 milyon euro imza parası ve yıllık 1.4 milyon euro maaş üzerinden anlaşıldı. Maalesef Mehmet Özbek istemedi. Bu olaylardan sonra hevesi kalmadı." açıklamasında bulundu.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 08:25
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Medel ilk 11’e Atiba sağ beke
Toplam 1
Yorum
karakartal gerek yok ki. koy adrianoyu sağ beke solada caneri koy. ozi atiba oynasın sonlara doğru koy medeli atibayı dinlendir hocam. riske gerek yok.
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
posedion avrupa fatihine galatasaraya östersunds lazım kayseriye böyle oynuyorlar birde gerçek rakipler karşısında görelim bakalım, göreceğiz
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA KAYSERI GECEN SENE KUME DUSUYODU DIREKTEN DONDU, BAKALIM KAC HAFTA GS GIDEBILECEK.? DAHA DUN AVRUPADA KOY TAKIMINA ELENDI.
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