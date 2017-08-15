FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı?
Arda Turan'ın transferi yılan hikayesine döndü.
Arda Turan'ın Galatasray'a 1 yıllığına kiralandığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, oyuncunun menajerinden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Barcelona'lı yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada "Arda Turan için Galatasaray'la anlaşmadık" derken, konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:18
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İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 6
Yorum
alırım alırım cami yaparım o federasyona yedirmem tazminatımı. GS başındayken adamı alıp sözleşme imzalayan kimdi? Sözünde durmayana ne denir?
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Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
Toplam 16
Yorum
MERT Bunu yönetim de mutlaka düşünmüştür. Ama 12 Milyon Euro serbest kalma maddesini bakalım Fegouli ve menajeri kabul ediyormu?
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FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Ve Arda Galatasaray'da
Toplam 16
Yorum
kötü çok kötü oldu takımı yavaşlatacak
FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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