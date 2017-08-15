 FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı? – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı?

    FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı?

    Arda Turan'ın transferi yılan hikayesine döndü.

    Arda Turan'ın Galatasray'a 1 yıllığına kiralandığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, oyuncunun menajerinden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Barcelona'lı yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada "Arda Turan için Galatasaray'la anlaşmadık" derken, konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:18
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