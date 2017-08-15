 Feghouli'ye servet – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    'ye servet

    Feghouli'ye servet

    , West Ham’dan transfer ettiği ’ye 4 milyon 250 bin euro bonservis ödeyecek. Cezayirli yıldız, bonuslar hariç yılda 3 milyon 850 bin euro ücret alacak.

    , dünkü Kayserispor maçı başlamadan dakikalar önce Cezayirli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. 'nin Cimbom'a bonuslar hariç toplam maliyeti 23 milyon 500 bin euro oldu. Eski kulübü West Ham'a 4 milyon 250 bin euro bonservis ödeyecek olan G.Saray, oyuncuya 5 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon 850 bin euro garanti ücret verecek. Feghouli 10'uncu resmi maçtan sonra 75 bin euro, 20'inci resmi maçtan sonra da 75 bin euro alacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa 200 bin dolar, Avrupa Ligi kazanılırsa 10 bin dolar prim alacak olan Feghouli, ligde alınacak puan başına da 5 bin euro prim alacak.

    ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
    2022'ye kadar sözleşme imzalayan Feghouli, ilk açıklamasını Galatasaray TV'ye yaptı. Cezayirli yıldız, "Uzun zamandır imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadı'na geldim. Stat da seyirci de muhteşem... Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. 5 yıllık imza attı. Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur" dedi.



    TRİBÜNLERİ SELAMLADI
    Galatasaray'ın West Ham'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, dün akşam oynanan Kayserispor maçı öncesinde tribünleri selamladı. Tribünler, Türk Telekom Stadı'nın çimlerine inen Cezayirli oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Feghouli de taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

    MİLLİ ARAYA KADAR YOK
    Sportif Direktör Cenk Ergün, yeni transfer Feghouli ile ilgilii lginç bir bilgi verdi. Ergün, "Feghouli de aramıza katıld ı ama West Ham kampından ufak bir sakatlıkla geldi. Milli maç arasına kadar sahada olamayacak gibi görünüyor" dedi.



    TÖREN 13.00'TE
    Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla gelmesini beklediği Sofiane Feghouli için bugün imza töreni düzenlenecek. Cezayirli yıldız, saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek törenle resmen Galatasaraylı olacak.

    PREMİER LİG İSTATİSTİKLERİ

    Hücum: Feghouli hücumda da etkili ve çift yönlü bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. 90 dakika başına 1.7 gibi ortalamanın üstünde bir şut sayısına sahip olan Feghouli, 1.6'lık adam geçme istatistiğine de sahip. Sürekli adam geçmeyi deneyen değil ama denediğinde başaran bir oyuncu...

    Savunma: Premier Lig'de geçen sezon 1037 dakika sahada kalan Feghouli, 90 dakika başına 1.2 pas kesme ve 1.6 da top çalma istatistikleri ile oynadı. Savunma istatistiklerinde Premier Lig'deki kanat oyuncuları arasında en başarılılarından biri... Maç başına 1 faul yaptı ve kontrolsüz olmadığını da gösterdi.

    FEGHOULİ İÇİN NE DEDİLER?

    Slaven Bilic (West Ham): İstediğinde büyük işler başarabilen bir futbolcu. Kanatta çok seri ve rakip savunmanın dengesini kolayca bozabilen bir isim. Benim değer verdiğim bir futbolcu...

    Arsene Wenger (Arsenal): Fiziksel olarak inanılmaz. Tabii ki teknik olarak da öyle... Sahada yaptıkları sıra dışı... Her takımda etkili olur.

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    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:24
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