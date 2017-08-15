Feghouli'ye servet
Galatasaray, West Ham’dan transfer ettiği Feghouli’ye 4 milyon 250 bin euro bonservis ödeyecek. Cezayirli yıldız, bonuslar hariç yılda 3 milyon 850 bin euro ücret alacak.
ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
2022'ye kadar sözleşme imzalayan Feghouli, ilk açıklamasını Galatasaray TV'ye yaptı. Cezayirli yıldız, "Uzun zamandır imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadı'na geldim. Stat da seyirci de muhteşem... Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. 5 yıllık imza attı. Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur" dedi.
TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Galatasaray'ın West Ham'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, dün akşam oynanan Kayserispor maçı öncesinde tribünleri selamladı. Tribünler, Türk Telekom Stadı'nın çimlerine inen Cezayirli oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Feghouli de taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.
MİLLİ ARAYA KADAR YOK
Sportif Direktör Cenk Ergün, yeni transfer Feghouli ile ilgilii lginç bir bilgi verdi. Ergün, "Feghouli de aramıza katıld ı ama West Ham kampından ufak bir sakatlıkla geldi. Milli maç arasına kadar sahada olamayacak gibi görünüyor" dedi.
TÖREN 13.00'TE
Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla gelmesini beklediği Sofiane Feghouli için bugün imza töreni düzenlenecek. Cezayirli yıldız, saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek törenle resmen Galatasaraylı olacak.
PREMİER LİG İSTATİSTİKLERİ
Hücum: Feghouli hücumda da etkili ve çift yönlü bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. 90 dakika başına 1.7 gibi ortalamanın üstünde bir şut sayısına sahip olan Feghouli, 1.6'lık adam geçme istatistiğine de sahip. Sürekli adam geçmeyi deneyen değil ama denediğinde başaran bir oyuncu...
Savunma: Premier Lig'de geçen sezon 1037 dakika sahada kalan Feghouli, 90 dakika başına 1.2 pas kesme ve 1.6 da top çalma istatistikleri ile oynadı. Savunma istatistiklerinde Premier Lig'deki kanat oyuncuları arasında en başarılılarından biri... Maç başına 1 faul yaptı ve kontrolsüz olmadığını da gösterdi.
FEGHOULİ İÇİN NE DEDİLER?
Slaven Bilic (West Ham): İstediğinde büyük işler başarabilen bir futbolcu. Kanatta çok seri ve rakip savunmanın dengesini kolayca bozabilen bir isim. Benim değer verdiğim bir futbolcu...
Arsene Wenger (Arsenal): Fiziksel olarak inanılmaz. Tabii ki teknik olarak da öyle... Sahada yaptıkları sıra dışı... Her takımda etkili olur.
GALATASARAY TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU | İZLEYİN
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:24
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Feghouli'ye servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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