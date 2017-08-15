''Fatih hocanın sürprizi var!''

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı nişan töreninde Abdürrahim Albayrak, Galatasaraylı taraftarları coşturdu... Edirne'de yapılan törende gelin ve damada Galatasaray forması veren Albayrak, "Fatih hoca Galatasaray'a gelmeyecek mi?" sorusu üzerine, "Fatih hoca gelecek ama sürprizleri var. Bekleyin çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Söylersem şimdi kızar" ifadesini kullandı.