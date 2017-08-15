Divan’da yüksek gerilim

Yarınki olağanüstü Divan’da transfer harcamaları masaya yatırılacak.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, üyelerin başvurusu üzerine yarın olağanüstü toplanacak. Son dönemdeki yüksek maliyetli harcamalardan rahatsız olan kongre üyeleri, Riva'nın satışından gelen paraların transfere mi, yoksa banka kredilerine mi kullanıldığını sorgulayacak. Eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, "Olağanüstü toplantı için Türk Telekom Stadı'na giden ve çaba sarf eden arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu bir devrimdir. Yönetimin 148 milyon TL kredi çektiği yönündeki haberlerle ilgili bilgi talep edeceğiz" dedi.