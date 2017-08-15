 Carole formayı Linnes'e kaptırdı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    formayı 'e kaptırdı

    Carole formayı Linnes'e kaptırdı
    Geçtiğimiz sezon Lionel 'un sakatlığı döneminde mecburen sol bek oynayan Martin dün akşam da soldaydı. Carole'nun yedek soyunduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyuncu, oynadığı futbolla kalıcı olacağının sinyallerini verdi. Norveçli futbolcu, karşılaşmanın yıldızı Bafetimbi Gomis'in attığı ikinci golün de asistini yapan isimdi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:12
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