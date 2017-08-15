 Berk İsmail, Gümüşhanespor’da – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Berk İsmail, Gümüşhanespor’da
    Galatasaray ile sözleşmesi biten ve Fatih Akyel'in çalıştırdığı Nazilli Belediyespor'un gündemine gelen Ünsal, sürpriz bir transfer yaptı. Berk İsmail, aynı ligde yer alan 'a transfer oldu ve kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:05
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