 Belhanda'nın oğlu da gol attı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    'nın oğlu da gol attı

    Belhanda'nın oğlu da gol attı
    G.Saray'ın yeni 10 numarası Younes 'nın oğlu da babasının izinde olduğunu kanıtladı. Karşılaşma bitiminde sahaya giren ve babasının yanına giden minik Belhanda, aldı topla orta sahadan kalenin içine kadar giderek gol attı. Taraftarlar minik Belhanda'nın golünü de alkışlarken, Belhanda da oğlunu alkışlamayı ihmal etmedi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:08
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