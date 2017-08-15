Asamoah’ta geri sayım

Başkan Özbek, NTV Spor'da Ganalı oyuncu için girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Juventus ise kararsız. Teknik direktör Allegri birden çok mevkide oynayan Asamoah'ı tutmakta kararlı. Tek şartı ise Spinazolla'nın takıma dönmesi... Genç oyuncu, Juventus'a dönerse, Ganalı Aslan olacak. Bir diğer isim ise Strinic.



CİMBOM'A GÖZ KIRPTI

Kwadwo Asamoah, Jerry Akaminko'nun ''Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun? Seni İstanbul'da karşılamalı mıyım?'' sorusuna yanıt verdi.

Asamoah, bu soruya gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futbolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarı Asamoah'ın Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu.



Asamoah ayrıca, bir Juventus taraftarının ''İyi şanslar'' dileğine de ''Teşekkürler'' diyerek yanıt verdi.





CENK ERGÜN AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 4-1 kazanılan Kayserispor maçı sonrası Asamoah transferinin bitmek üzere olduğunu belirtmiş ve ''Asamoah gelecek mi?'' sorusuna '' Öyle gözüküyor'' cevabını vermişti.

Asamoah, Galatasaray'a transfer olması halinde, bu sezon sarı-kırmızılıların 8. transferi olacak.