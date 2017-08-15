Açılış maçlarını seviyor

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 41 galibiyet aldı. 11 de yenilgi yaşadı.

- Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla başlayan Galatasaray, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 müsabakadan 29'unu kazandı, 5'ini yitirdi.

- Cimbom, evinde oynadığı son 10 açılış maçından da galibiyetle ayrıldı.



-Galatasaray, İstanbul'da Kayseri'yle yaptığı 22 maçtan 18'sini kazanırken, 2 yenilgisini de son 3 randevuda yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip dün rakibine fark atarak aldığı kötü sonuçların acısını çıkardı.



