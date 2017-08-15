 Açılış maçlarını seviyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Açılış maçlarını seviyor

    Açılış maçlarını seviyor

    Sarı-kırmızılılar, geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 41 galibiyet aldı. 11 de yenilgi yaşadı.

    - Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla başlayan Galatasaray, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 müsabakadan 29'unu kazandı, 5'ini yitirdi.
    - Cimbom, evinde oynadığı son 10 açılış maçından da galibiyetle ayrıldı.

    -Galatasaray, İstanbul'da Kayseri'yle yaptığı 22 maçtan 18'sini kazanırken, 2 yenilgisini de son 3 randevuda yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip dün rakibine fark atarak aldığı kötü sonuçların acısını çıkardı.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:34
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