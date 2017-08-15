Açılış maçlarını seviyor
Sarı-kırmızılılar, geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 41 galibiyet aldı. 11 de yenilgi yaşadı.
- Cimbom, evinde oynadığı son 10 açılış maçından da galibiyetle ayrıldı.
-Galatasaray, İstanbul'da Kayseri'yle yaptığı 22 maçtan 18'sini kazanırken, 2 yenilgisini de son 3 randevuda yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip dün rakibine fark atarak aldığı kötü sonuçların acısını çıkardı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:34
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
-
Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Açılış maçlarını seviyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.