4 uçak kalkacak

Transferin hızlı takımı Galatasaray, dünkü galibiyet sonrası hız kesmiyor...



Sarı-kırmızılı ekibin sportif direktörü Cenk Ergün, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Asamoah ve Arda Turan transferlerinin gerçekleşebileceğini söyledi.



"Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum, şu an her şey bize negatif olarak dönüyor diyen Ergün, Şansal Büyüka'nın "Olma şansı yüksek herhalde" şeklindeki yorumuna, "Öyle görünüyor" cevabını verdi.



Arda Turan hakkındaki soruyu da yanıtlayan Cenk Ergün, "Arda Turan'ın sözü var. Birgün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun çabuk olmasını istiyoruz. 66 numaralı formamız boşta" dedi.



Stoper ve golcü transferinin de olabileceğini söyleyen Ergün, "Stoperle ilgili görüşmelerimiz de var. Bir golcü olabilir. 8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Uçak kaldırmamız da gerekiyor" diye konuştu.



Sinan hakkındaki iddialara da değinen Ergün, "Bir takım talepler oldu, Sinan'ın da bir isteği oldu. Ama bizim ilk isteğimiz gitmesi değil" dedi.