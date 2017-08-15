4 uçak kalkacak
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Transferin hızlı takımı Galatasaray, dünkü galibiyet sonrası hız kesmiyor...
Sarı-kırmızılı ekibin sportif direktörü Cenk Ergün, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Asamoah ve Arda Turan transferlerinin gerçekleşebileceğini söyledi.
"Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum, şu an her şey bize negatif olarak dönüyor diyen Ergün, Şansal Büyüka'nın "Olma şansı yüksek herhalde" şeklindeki yorumuna, "Öyle görünüyor" cevabını verdi.
Arda Turan hakkındaki soruyu da yanıtlayan Cenk Ergün, "Arda Turan'ın sözü var. Birgün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun çabuk olmasını istiyoruz. 66 numaralı formamız boşta" dedi.
Stoper ve golcü transferinin de olabileceğini söyleyen Ergün, "Stoperle ilgili görüşmelerimiz de var. Bir golcü olabilir. 8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Uçak kaldırmamız da gerekiyor" diye konuştu.
Sinan hakkındaki iddialara da değinen Ergün, "Bir takım talepler oldu, Sinan'ın da bir isteği oldu. Ama bizim ilk isteğimiz gitmesi değil" dedi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:12
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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