 Yaprak dökümü – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yaprak dökümü

    Yaprak dökümü

    'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi feshedilen Sneijder ise Nice'in yolunu tuttu. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren Sabri Sarıoğlu Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue de Porto'ya döndü.

    'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı. Bu oyuncuların gönderilmesiyle birlikte giden sayısı 13'yi yükselecek.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:01
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