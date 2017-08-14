Türkiye’nin en zengini

G.Saray, Türkiye'nin en değerli takımı olmaya devam ediyor. Uluslararası denetmenlik firması KPMG tarafından yapılan denetlemeler sonrasında sarı-kırmızılı ekip 377 milyon euro'uk değeriyle dünyanın 21'inci en değerli takımı oldu. F.Bahçe ise 349 milyon euro'uk değeriyle G.Saray'ın hemen bir basamak altında kaldı.