 Türkiye’nin en zengini – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Türkiye’nin en zengini

    Türkiye’nin en zengini
    G.Saray, Türkiye'nin en değerli takımı olmaya devam ediyor. Uluslararası denetmenlik firması KPMG tarafından yapılan denetlemeler sonrasında sarı-kırmızılı ekip 377 milyon euro'uk değeriyle dünyanın 21'inci en değerli takımı oldu. F.Bahçe ise 349 milyon euro'uk değeriyle G.Saray'ın hemen bir basamak altında kaldı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:03
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