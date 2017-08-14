''Taraftarlar mutlu, biz de mutluyuz''
Galatasaray kariyerindeki ilk lig maçında 1 gol atıp 1 de asist üreten Younes Belhanda, 4 - 1 kazandıkları Kayserispor karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Belhanda, "Bugün taraftarlarımızı çok mutlu ettik. En önemlisi buydu. Ama tabii ki önümüzde uzun bir yol var" dedi.
Maçın yıldızlarından biri olan Belhanda, taraftara da mesaj verirken, "Galatasaray taraftarının ne kadar büyük olduğunu geldiğim ilk gün anlamıştım. Havaalanında beni karşılamaları çok iyi hissettirmişti. Taraftarlar bugün mutlu, biz de mutluyuz. Bugün iyi oynayan bir Belhanda vardı. Galatasaray'ın birinci olması için Belhanda'nın en iyisini yapması lazım" ifadelerini kullandı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Taraftarlar mutlu, biz de mutluyuz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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