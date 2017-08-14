 ''Taraftarlar mutlu, biz de mutluyuz'' – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Taraftarlar mutlu, biz de mutluyuz''

    ''Taraftarlar mutlu, biz de mutluyuz''

    Galatasaray kariyerindeki ilk lig maçında 1 gol atıp 1 de asist üreten Younes , 4 - 1 kazandıkları Kayserispor karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    , "Bugün taraftarlarımızı çok mutlu ettik. En önemlisi buydu. Ama tabii ki önümüzde uzun bir yol var" dedi.

    Maçın yıldızlarından biri olan Belhanda, taraftara da mesaj verirken, "Galatasaray taraftarının ne kadar büyük olduğunu geldiğim ilk gün anlamıştım. Havaalanında beni karşılamaları çok iyi hissettirmişti. Taraftarlar bugün mutlu, biz de mutluyuz. Bugün iyi oynayan bir Belhanda vardı. Galatasaray'ın birinci olması için Belhanda'nın en iyisini yapması lazım" ifadelerini kullandı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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