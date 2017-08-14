''Taraftarlar çok iyi bir atmosfer yarattı''

İşte Fernando'nun açıklamaları:



''Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu biliyordum. Burada bunu daha da iyi anladım. Biz futbolcular için çok iyi bir atmosfer yarattılar."



"Yeni oyuncular için adapte olmak o kadar da kolay değildir. Benim oynadığım bölgede güzel bir rekabet ve kaliteli oyuncular var. Ancak bu rekabet takımın lehine olur."



"Bugün atılan bütün golleri beğendim. Yeter ki biz hep gol atalım."