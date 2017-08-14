 Taraftar Tudor'u ıslıkladı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Taraftar 'u ıslıkladı

    Taraftar Tudor'u ıslıkladı

    Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor'u konuk etti.

    Türk Telekom Stadyumu'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmadan önce teknik direktör Igor 'u ıslıkladı.

    Kadrolar anons edildiği sırada Galatasaraylı oyuncular alkışlanırken, teknik direktör Igor Tudor'un isminin okunmasının ardından taraftarlar Hırvat teknik adamı ıslıkladı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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