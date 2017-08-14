Sinan Gümüş’e tepki
Kayserispor karşılaşmasının 73. dakikasında Ndiaye’nin yerine oyuna giren Sinan Gümüş’e taraftarlar tepki gösterdi. Sinan, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.
Yönetimin geçtiğimiz sezon sonundan bu yana sözleşme uzatmak istediği genç oyuncu, bu teklifi reddetmiş ve yeni mukaveleye imza atmamıştı.
Sinan'ı ıslıklayan tribünler, ardından tekrar Ndiaye için tezahüratlarda bulundu.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:30
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Sinan Gümüş’e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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