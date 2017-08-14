 Sinan Gümüş’e tepki – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’e tepki

    Sinan Gümüş’e tepki

    Kayserispor karşılaşmasının 73. dakikasında Ndiaye’nin yerine oyuna giren ’e taraftarlar tepki gösterdi. Sinan, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.

    Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tribünler 'e tepki gösterdi. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Igor Tudor, Ndiaye'yi oyundan aldı. Bu futbolcu tribünler tarafından uzun süre alkışlanırken, yerine giren Sinan Gümüş'e ise tepki gösterildi.

    Yönetimin geçtiğimiz sezon sonundan bu yana sözleşme uzatmak istediği genç oyuncu, bu teklifi reddetmiş ve yeni mukaveleye imza atmamıştı.

    Sinan'ı ıslıklayan tribünler, ardından tekrar Ndiaye için tezahüratlarda bulundu.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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