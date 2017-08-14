 Selçuk İnan sahaya çıkmadı! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    sahaya çıkmadı!

    Selçuk İnan sahaya çıkmadı!

    Galatasaray'da kaptan , Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı. Tudor, milli oyuncuyu zorlu mücadelede ilk 11'e almadı.

    Arka adalesindeki gerilme nedeniyle antrenmanları kaçıran ve yoğun tedavi sonrasında son taktik çalışmasına katılıp kadroda olan, ısınma çalışmaları için sahaya çıkmadı.

    Tudor'un, ilk 11'de yer vermediği Selçuk İnan, 90 dakika öncesinde ısınmada da yer almadı.

    Selçuk İnan, maçın başlamasından önce yedek kulübesindeki yerini aldı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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