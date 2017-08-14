Selçuk İnan sahaya çıkmadı!
Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı. Tudor, milli oyuncuyu zorlu mücadelede ilk 11'e almadı.
Arka adalesindeki gerilme nedeniyle antrenmanları kaçıran ve yoğun tedavi sonrasında son taktik çalışmasına katılıp kadroda olan, Selçuk İnan ısınma çalışmaları için sahaya çıkmadı.
Tudor'un, ilk 11'de yer vermediği Selçuk İnan, 90 dakika öncesinde ısınmada da yer almadı.
Selçuk İnan, maçın başlamasından önce yedek kulübesindeki yerini aldı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:52
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Selçuk İnan sahaya çıkmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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