Selçuk İnan sahaya çıkmadı!

Arka adalesindeki gerilme nedeniyle antrenmanları kaçıran ve yoğun tedavi sonrasında son taktik çalışmasına katılıp kadroda olan, Selçuk İnan ısınma çalışmaları için sahaya çıkmadı.



Tudor'un, ilk 11'de yer vermediği Selçuk İnan, 90 dakika öncesinde ısınmada da yer almadı.



Selçuk İnan, maçın başlamasından önce yedek kulübesindeki yerini aldı.