''Selçuk ağabey için atmak istedim''

Tolga Ciğerci maç ve attığı gol ile ilgili olarak, "Golü attığımda çok büyük mutluluk hissettim. Bu gol için çok çalıştım. Maça çok iyi ve sabırlı başladık. Tabii ki yeni oyuncularımız var ama en önemlisi bu performansı sürdürebilmek" dedi.



Tolga Ciğerci gol sevincini Selçuk İnan ile paylaşmasıyla ilgili olarak da, "Selçuk ağabeyi çok seviyorum. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Bu golü onun için atmak istedim" ifadelerini kullandı.