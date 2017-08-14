''Selçuk ağabey için atmak istedim''
Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atan Tolga Ciğerci, Kayserispor'u 4 - 1 yendikleri maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.
Tolga Ciğerci maç ve attığı gol ile ilgili olarak, "Golü attığımda çok büyük mutluluk hissettim. Bu gol için çok çalıştım. Maça çok iyi ve sabırlı başladık. Tabii ki yeni oyuncularımız var ama en önemlisi bu performansı sürdürebilmek" dedi.
Tolga Ciğerci gol sevincini Selçuk İnan ile paylaşmasıyla ilgili olarak da, "Selçuk ağabeyi çok seviyorum. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Bu golü onun için atmak istedim" ifadelerini kullandı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Selçuk ağabey için atmak istedim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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