''Şampiyonluk için geldim''
Galatasaray’ın yeni transferi Feghouli, sarı-kırmızılı takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum" dedi.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"
Galatasaray'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat. Umarım her şey istediğim gibi olur" diyerek sözlerini noktaladı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:53
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Şampiyonluk için geldim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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