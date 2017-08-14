 ''Şampiyonluk için geldim'' – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Şampiyonluk için geldim''

    ''Şampiyonluk için geldim''

    ’ın yeni transferi , sarı-kırmızılı takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum" dedi.

    'ın yeni transferi , sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile oynayacağı lig maçı öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Feghouli, "Açıkçası uzun zamandır Galatasaray'a imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadyumu'na geldim; çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem. Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    "ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"
    Galatasaray'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat. Umarım her şey istediğim gibi olur" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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